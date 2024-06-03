إلغاء تجمع مرشحة الرئاسة يثير جدلا في الجزائر

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وأبدى الحزب المعروف اختصارا بـ«الأفافاس» في بيان يحمل توقيع أمينه الوطني للاتصال حسان فرلي، استغرابه الشديد من ورود ما وصفه ببعض التأويلات والتلميحات غير البريئة والكاذبة التي ربطت بينه وبين التجمع، الذي كان مقررا انعقاده في قرية إيجندوسان ببلدية معاتقة.. وفقا لـ«إندبندت عربية».
واعتبر البيان أن التهجم الصريح على الحزب واتهام قياداته بالوقوف وراء الأمر دون تحر، لا يمت بصلة إلى العمل السياسي الأخلاقي والصادق.
ويعبر عن حالة الارتباك لدى البعض إثر قرار الأفافاس المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
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