شكرا لقرائتكم خبر إلغاء تجمع مرشحة الرئاسة يثير جدلا في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري المعارض، مسؤوليته عن منع المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية عن حزب العمال لويزة حنون من تنظيم تجمع في إحدى قرى ولاية تيزي وزو.

وأبدى الحزب المعروف اختصارا بـ«الأفافاس» في بيان يحمل توقيع أمينه الوطني للاتصال حسان فرلي، استغرابه الشديد من ورود ما وصفه ببعض التأويلات والتلميحات غير البريئة والكاذبة التي ربطت بينه وبين التجمع، الذي كان مقررا انعقاده في قرية إيجندوسان ببلدية معاتقة.. وفقا لـ«إندبندت عربية».

واعتبر البيان أن التهجم الصريح على الحزب واتهام قياداته بالوقوف وراء الأمر دون تحر، لا يمت بصلة إلى العمل السياسي الأخلاقي والصادق.

ويعبر عن حالة الارتباك لدى البعض إثر قرار الأفافاس المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة».