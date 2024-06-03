حفتر يعزز تعاونه العسكري مع روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف في بنغازي، العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والاقتصادي. وقالت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أمس، إن حفتر ويفكيروف ناقشا تطوير العلاقات العسكرية والاقتصادية بين روسيا وليبيا. وأكد نائب وزير الدفاع الروسي مساهمة روسيا في تطوير قدرات القوات المسلحة الليبية في التدريب ورفع كفاءة منتسبيها، والتعاون في محاربة الإرهاب والتطرف. يذكر أن نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، وصل قبل يومين رفقة وفد رفيع المستوى إلى بنغازي الليبية.

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