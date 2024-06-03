المملكة تخفف معاناة أهالي غزة بالطائرة الإغاثيةالـ 51

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار العريش الدولي المصري أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ 51، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها سلالا غذائية، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. ووفقا لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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