طيران الجيش العراقي يستهدف أوكاراً لـ«داعش» في ديالى

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، باستهداف طيران الجيش وكرين لداعش غرب حوض حمرين في محافظة ديالى، مضيفاً أن الهجوم أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إلقاء القبض على 38 متهماً بقضايا مختلفة بينهم إرهابي في مناطق متفرقة من العاصمة. وذكرت القيادة في بيان، أن «قواتها مستمرة بتنفيذ عملياتها الأمنية للبحث والتفتيش المناطقي ما أسفرت عن إلقاء القبض على «داعشي» في إحدى تمركزات منطقة الغزالية، مطلوب وفق المادة 4 إرهاب و38 متهماً آخرين بينهم 18 مخالفاً لضوابط وشروط دائرة الإقامة والجنسية.

وأضافت أنه «تم القبض على المتهمين في مناطق (الخضراء، رحمانية الشعلة، أبو غريب، العامرية، حي الجامعة، الغزالية، كراج الأمانة، الزعفرانية، حي العامل، السيدية، الإعلام) والاستيلاء على عدد من الأسلحة والأعتدة والمواد الممنوعة، بالإضافة إلى حجز أعداد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للشروط والضوابط المرورية».

وأكدت القيادة أنه تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.