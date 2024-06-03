طعنًا بسكين.. مقتل شخص في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة قتل راح ضحيتها شخص طعنًا بسكين بسبب خلافات بينه وبين آخر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل؛ إثر ادعاء مشاجرة.

وجه العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب ضباط المباحث الجنائية بسرعة كشف ملابسات الواقعة والوقوف على ملابساتها وتحديد وضبط الجاني.

التحريات الأولية بينت مقتل "كرم.م." على يد آخر طعنًا بسكين بسبب خلافات بينهما، وتمكن الرائد أيمن سكوري معاون المباحث من ضبطه وأداة الجريمة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن بعد التشريح.

في سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة رضيع عثر عليه داخل كيس بلاستيك ملقى بالشارع، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتحديد وضبط الجاني.