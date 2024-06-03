مسؤولون إسرائيليون: ندرس عدم انتظار رد حماس واتخاذ خطوات استباقية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين بمجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنهم يدرسون اقتراحا بعدم انتظار رد حركة حماس على مقترح بايدن واتخاذ خطوات استباقية.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الخطوات الاستباقية تهدف لضمان قدرة التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وأوضحت القناة العبرية، أن مسؤولين بمجلس الحرب عبروا عن خشيتهم من تضرر مساعي التوصل لصفقة خلال انتظار رد حماس، مؤكدة أن سياسيين إسرائيليين يرون وجوب وقف الحرب وإبرام صفقة حتى لو بقي السنوار بالحكم في هذه المرحلة.

وأكد مسؤولون سياسيون إسرائيليون، أن عرض الصفقة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن هو نفس العرض الإسرائيلي.