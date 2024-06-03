مسؤولون إسرائيليون: إذا جاء رد حماس إيجابيا فسيجد نتنياهو طريقة للتهرب والمماطلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين في حزب الليكود اليميني المتطرف، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يمرر اتفاق الأسرى الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لأنه سيؤدي لانهيار الحكومة.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه إذا جاء رد حماس إيجابيا، فإن نتنياهو سيجد طريقة للتنصل أو المماطلة.

سبق وأن قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، إن هناك مخاوف ألا يوافق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الاستمرار بالصفقة بسبب قلقه على مستقبله السياسي.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين مقربين من نتنياهو، قولهم إن أي اتفاق لوقف القتال بشكل دائم في غزة لن يكون مقبولا.

وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة البريطانية، إلى أن محتوى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كان مفاجأة كبيرة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن إسرائيل في عهد نتنياهو لن تقبل بإنهاء الحرب حتى تتحقق جميع الأهداف الحربية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت نقلا عن مراسلها، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعد شركاءه أمس أنه لن يكون هناك وقف للحرب معتبرا أن فرص التوصل لاتفاق منخفضة للغاية.

وأوضح أن نتنياهو ادعى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطرح الشروط الحقيقية التي وافقت عليها إسرائيل لإتمام الصفقة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، إن هناك جهودًا مركزة لوقف إطلاق النار في غزة وينبغي ألا يكون مؤقتا بل دائما يضمن أمن إسرائيل، مؤكدا على أن أمريكا ومصر وقطر سيتولون متابعة ومراقبة مرحلة الاتفاق الأولى.

وتابع الرئيس الأمريكي في خطاب، أمس الأول الجمعة، أن إسرائيل عرضت مقترحا جديدا وهو خارطة طريق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى وتم نقله من قطر إلى حماس، موضحًا أن المقترح الإٍسرائيلي الجديد يشمل 3 مراحل يتضمن عودة الفلسطينيين إلى منازلهم.