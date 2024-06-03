المأزوم.. عماد الدين أديب: اقتراحات بايدن لإنهاء الحرب حلحلة في صورة هدنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إنّ اقتراحات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة ليست تسوية بل مجرد حلحلة في صورة هدنة، مشيرًا إلى بايدن لم يطرح مبادرته الأخيرة بصفته الرئيس الأمريكي ولكن باعتباره المرشح المأزوم في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، أكد عماد الدين أديب، على أن الحرب في غزة ليس فيها مهزوم ومنتصر، بل فيها خاسر وأقل خسارة، مؤكدًا أن اليائس ليس لديه شيئاً ليخسره والمحاصرة الكاملة لـ حماس ستخلق منها انتحاري.

وأوضح أديب، أنه الحسابات الرقمية تؤكد أن كل الأطراف دفعت ثمن الحرب الجارية في غزة بما فيها الأطراف الإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر دفعت ثمنًا غاليًا من خلال انخفاض إيرادات قناة السويس التي تأثرت من تداعيات استمرار الحرب وتقويض حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأكمل أديب، أن السعودية تأثرت بالحرب الجارية في غزة، فمشروع نيوم السعودية لا يمكن أن يُستكمل في ظل الصواريخ الطائرة في سمائه، بالإضافة إلى الارتفاعات القياسية في أسعار النفط والغاز وانخفاض معدلات السياحة

وأشار أديب، إلى أن خطابات نتنياهو موجهة ليمين اليمين المتطرف المتعطش لمزيد من الدماء، وانتهاء الحرب في غزة تعني لحظة مثول نتنياهو أمام القضاء، مؤكدًا أن مظاهرات تل أبيب تسعى للإفراج عن الرهائن ولا يهمهما إيقاف الحرب، معقبًا: نتانياهو قرر أن يدوس على الجميع في نظير أن يبقى في موقعه.