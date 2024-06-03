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فيديو| حزب الله يستهدف مقر قيادة اللواء 769 بجيش الاحتلال الإسرائيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كالات
نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، مساء الأحد، مشاهد لعملية استهداف مقر قيادة "اللواء 769" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كريات شمونة شمال إسرائيل، بصواريخ "بركان" ثقيلة.


وأشار حزب الله في بيان، إلى أن عدد عملياته ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي، بلغ أكثر من 2000 عملية، موضحا أن عملية إسقاط مسيرة "هيرمز 900" الإسرائيلية هي العملية رقم 2000.
وتزداد حدة الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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