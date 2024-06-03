انفجارات وقصف.. ماذا يحدث في شمال سوريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي معمل النحَّاس في بلدة حيان شمالي مدينة حلب السورية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن هناك أصوات انفجارات في محيط مدينة الطامورة بريف حلب الشمالي بسوريا.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا منذ اندلاع الحرب في جارتها الشمالية، واستهدفت أساسا مواقع للجيش ومقاتلين مدعومين من إيران، بما في ذلك حزب الله.

وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، عندما شنت الحركة المدعومة من إيران هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل.