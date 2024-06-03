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مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بقنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 11 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بطريق قفط - القصير في قنا.

البداية كانت بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق قفط- القصير بقنا، ووجود ضحايا ومصابين.

على الفور تم الدفع من قبل مرفق إسعاف قنا، بـ15سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

تم نقل المصابين والمتوفيين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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