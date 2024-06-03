شكرا لقرائتكم خبر عن 268 مليار استثمارات للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بخطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتملت الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 /2025، على توجيه استثمارات عامة قدرها 268 مليار جنيه لقطاعات: التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.

وتم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم المدرسى والجامعى، متضمنة زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكل من: وزارة التعليم والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتستهدف الخطة فى مجال التعليم قبل الجامعى، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات، خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسى (الجيزة البحيرة ،الفيوم القاهرة الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها وإحلال وتجديد 13 ألف فصل.

وشملت الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلّم، فضلاً عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة فى المحافظات التى ترتفع فيها معدلات الأمية، وكذا التوسع فى إنشاء الحضانات.