ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36439

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 240 على التوالي إلى 36439 شهيداً، و نحو 82627 جريحاً، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 60 فلسطينياً خلال الساعات الـ24 الماضية، وإصابة 220 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم بعد من تحت ركام المنازل المدمرة، بسبب نقص الإمكانيات ونفاذ الوقود المشغل للآليات.