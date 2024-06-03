مجلس الوزراء الكويتي يبايع الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد ونائباً لأمير البلاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بايع مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد ونائباً لأمير البلاد.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الوزراء الكويتي برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف.

يذكر أن سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، قد أدى اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائباً لأمير البلاد، أمس، أمام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.