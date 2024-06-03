وزير التموين الأسبق: الدعم النقدي أفضل من العيني والأكثر كفاءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن عمليات النقل من الحقل إلى الشون ومن الصوامع للمطاحن تكشف أن هناك نسبة فقد من القمح بنسبة 20% وهو نسبة كبيرة جدًا، موضحًا أن تطوير الصوامع ساهم في تقليل الفقد من القمح.

وأشار "عبدالخالق"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التسرع في رفع رغيف الخبز وهو قرار لم يتم مناقشته في الحوار الوطني، موضحًا أن هناك فرق بين التكلفة والسعر بالنسبة لبيع رغيف الخبز، منوها أنه بسبب أن هناك خلل في التسعير جزء من القمح يتسرب لكي تم بيعه لمخابز العيش السياحي.

وأوضح أن لابد من مراجعة جميع بنود التكلفة بأن هذه التكلفة حقيقة وليس هناك فاقد في ذلك، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني وأنه الأكثر كفاءة وتحقيق أكبر مردود للموارد المحدود وتقديم للمواطن مقابل نقدي وهو ما في كتب الاقتصاد، وله شروط لابد من توافرها حتى يأتي النتيجة المرجوة.