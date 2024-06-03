التعليم: مصروفات المدارس الخاصة بأنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يصدر كتابا دوريا قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة: "عربي- لغات- مناهج ذات طبيعة خاصة دولية".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس، وفقا للقرارات الوزارية ٤٢٠ لسنة ۲۰۱٤، و٤٢٢ لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت بيانا، الأحد، ردت فيه على أحد التقارير الصحفية التي نشرت تحت عنوان "زيادة مصروفات المدارس الخاصة ١٠٠٪؜".

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن، مناشدة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.