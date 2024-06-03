التصعيد مستمر.. غارة جوية على محيط مستشفى غزة الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة جوية على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقا للقناة، فإن مدفعية الاحتلال استهدفت حي الزيتون في مدينة غزة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الأحد، إنهاء تدريب على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية قرب الحدود مع لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التدريب تضمن سيناريوهات تحاكي توسيع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية وحرب متعددة الساحات.

وفي مايو الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية بمشاركة طائرات حربية وآليات كثيرة بالضفة الغربية.

كما أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي في أبريل الماضي، مناورات عسكرية بمنطقة الجليل الأعلى والساحل الغربي قرب الحدود مع لبنان، معلنا البدء في الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية، مؤكدا أنه استكمل مرحلة أخرى في رفع أهلية مستودعات الطوارئ لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات الاحتياط