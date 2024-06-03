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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على حلب لـ17 قتيلًا و15 جريحًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية من اتجاه جنوب شرق حلب قصفت خلالها بعض المواقع في محيط حلب، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن الغارات الإسرائيلية، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى ووقوع بعض الخسائر المادية، لافتة إلى أنه تم قتل 17 شخصا وإصابة 15 جراء القصف الإسرائيلي على مواقع في حلب.

يذكر أن وسائل إعلام رسمية سورية، أفادت نقلا عن مصدر عسكري، أن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط مدينة حلب.

وأضاف المصدر، أن الهجوم الإسرائيلي تسبب أيضا في بعض الخسائر المادية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 12 قتيلاً على الأقل جراء ضربة إسرائيلية على ريف حلب في شمال البلاد.

وقال المرصد: "دوت انفجارات قوية متتالية مجهولة في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، ناجمة عن استهداف صاروخي مجهول لمعمل النحّاس، حيث تسيطر على البلدة ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، في حين هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحرائق ونقل المصابين".

وأضاف أن الانفجارات جاءت بالتوازي مع قصف بصواريخ البركان شديدة الانفجار، انطلق من ريف حلب الغربي على مواقع هيئة تحرير الشام والفصائل في كفرعمة ونوران بريف حلب الغربي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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