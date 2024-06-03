المخابرات البريطانية تجند مواطنين من الصين

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة أمن الدولة الصينية إن جهاز المخابرات الخارجية البريطاني MI6 قام بتوظيف اثنين من المسؤولين من وكالات الحكومة المركزية الصينية.

"قضية تجسس كبرى"

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، ذكرت الوزارة، أنه تم حل "قضية تجسس كبرى". واوضحت الوزارة على صفحتها على WeChat إن الأشخاص الذين يتعاونون مع MI6 هم مواطن صيني يدعى وانغ، الذي درس سابقًا في المملكة المتحدة في إطار برنامج تبادل تعليمي ثنائي، وزوجته.. بحسب تاس.

وقالت الوزارة إنه في المرحلة الأولى، قدم وانغ ما يسمى بالخدمات الاستشارية إلى الجانب البريطاني مقابل رسوم عالية، ثم تم تدريبه على يد MI6 وإرساله إلى الصين. وفي وقت لاحق، قامت المخابرات البريطانية أيضًا بتجنيد زوجته ولقبها تشو.

فيما قدم تحقيقا سريا شاملا أدلة قوية على أن وانغ وتشو كانا يعملان لصالح المخابرات البريطانية. وقالت الوزارة إن لندن، بفعلها ذلك، اتخذت خطوات لتقويض أمن الدولة في الصين.