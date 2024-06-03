ضباب ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق الثالث من يونيو 2024، موضحًا أن الطقس بشكل عام صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وحتى صباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهارًا.

رياح جنوبية غربية

وأضاف المركز، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً أحياناً نهاراً يصبح متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 22:45، والجزر الأول عند الساعة 16:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:30.

الموج في بحر عمان

وتابع، في بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 18:29 والمد الثاني عند الساعة 08:28 والجزر الأول عند الساعة 12:48 والجزر الثاني عند الساعة 01:39

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى ونسب الرطوبة في المدن كالاتي:

أبوظبي 39 28 85 35

دبي 40 29 85 35

الشارقة 42 28 90 30

عجمان 39 30 90 35

أم القيوين 42 25 90 50

رأس الخيمة 44 25 80 45

الفجيرة 42 33 85 60

العـين 46 29 80 15

ليوا 42 24 70 15

الرويس 39 25 70 45

السلع 42 28 75 25

دلـمـا 36 28 85 45

طنب الكبرى / الصغرى35 29 95 60

أبو موسى 35 29 90 60