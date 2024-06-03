أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه هاجم الحكومة وسياساتها خلال جلسة أمس التي انعقدت لمناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه يقوم بنقل هموم المواطن ويعبر عنه.

وأوضح إمام خلال لقاءه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، على فضائية سي بي سي، أنه مثل خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة الجديدة، الادعاء عن شعب يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.

وتابع: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، مستنكرًا وجود نسختين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن هناك تقرير عن موازنة جديدة يضم جداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.

وأضاف: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه".

وأشار إلى أنه تم الاعتراض على لفظ "المحاكمة" ثم تفاجئت بزعيم الأغلبية التدخل وإصراره على حذف كلمة المحاكمة من المضبطة رغم أنه أوضح أن هذا اللفظ سياسي للتعبير عن الرأي.

وتابع أنه تم التصويت من النواب لحذف الكلمة من الضبظة، وتم حذفها في النهاية، موضحا أنه كان هناك حساسية مفرطة لدى الحكومة بجلسة مناقشات الموازنة العامة.

وأوضح أن رئيس البرلمان أوضح أن الكلمة مقبولة سياسيا، وأرى أنه لم يكن هناك أي داعي لهذا الأمر، لأني لم اقترف أي خطأ، أو يخونني التعبير