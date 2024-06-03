مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين جراء استهداف إسرائيلي لمنزلين وسط غزة

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 6 أطفال ونساء وإصابة 15 شخصًا، جرّاء استهداف القوّات الإسرائيليّة منزلًا مملوكًا لعائلة عقل في مخيم ​البريج​ وسط ​قطاع غزة​"، مشيرةً إلى أنّ "عمليّات البحث متواصلة لانتشال ضحايا من تحت أنقاض المنزل المستهدف".

ولفتت الوكالة إلى أنّ "إلى ذلك، نقلت طواقم الإسعاف مصابين إلى المستشفى الأوروبي، بعد استهداف إسرائيلي قرب مفترق حيّ مصبح شمالي مدينة رفح"، كاشفةً أنّ "غارةً إسرائيليّة استهدفت مساء أمس منزلًا لعائلة أبو نار في شارع "العشرين" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل 4 مواطنين".