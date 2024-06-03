الدفاع السورية: قتلى وخسائر مادية نتيجة عدوان جوي إسرائيلي استهدف مواقع بمحيط حلب

أعلنت ​وزارة الدفاع السورية​، أنّ "عند السّاعة 00:20 بعد منتصف ليل 3/6/2024، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جوّيًّا من اتجاه جنوب شرق ​حلب​، مستهدفًا بعض المواقع في محيط حلب"، مشيرةً إلى أنّ "العدوان أدّى إلى ارتقاء عدد من الشّهداء، ووقوع بعض الخسائر المادّيّة".

وكانت قد أفادت في 29 أيّار الماضي، أنّ "العدو الإسرائيلي شنّ عدوانًا جوّيًّا من اتجاه الأراضي اللّبنانيّة، مستهدفًا أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنيّة في مدينة بانياس في المنطقة السّاحليّة، ما أدّى إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيّين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادّيّة".