بدء اكتتاب أرامكو للأفراد بالطرح العام الثانوي اليوم..السعر بين 26.70 و29.00 ريال

ياسر رشاد - القاهرة - اكتتاب أرامكو السعودية.. ساعات قليلة ويبدأ اكتتاب الأفراد بالطرح العام الثانوي لشركة أرامكو صباح اليوم الاثنين الموافق 03 يونيو والذي يتراوح نطاق سعر الطرح فيه بين 26.70 ريال سعودي و29.00 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.

موعد عمليات الطرح

وأعلنت أرامكو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أن عمليات الطرح تبدأ اليوم من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي الساعة 5 مساءًا من يوم الأربعاء 05 يونيو 2024، بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

التخصيص الإضافي

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد أوضحت أرامكو في بيانها أنه لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) أو “greenshoe” بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهمًا لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

فيما يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.

وكانت عمليات بناء سجل الأوامر في الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية في سوق الأسهم السعودية، بدأت أمس الأحد الموافق 2 يونيو 2024 وتنتهي الخميس 6 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يتم إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص يوم 7 يونيو، وتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها يوم 9 يونيو، ورد الفائض يوم 11 يونيو، وستكون الفترة من 9 يونيو – 9 يوليو: فترة الاستقرار السعري (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%).

وكان قد جمع الطرح العام في سنة 2019 مبلغًا قياسيًّا قدره 29.4 مليار دولار، ولا يزال أكبر طرح عام أولي في التاريخ حتى الآن، وهناك توقعات أن يجمع الطرح الأخير أكثر من 10 مليارات دولار، وسيعد من بين الأكبر في السنوات الأخيرة.