تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا.. انفجارات وحرائق

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام، عن هجوم إسرائيلي على سوريا، ووجود قصف على مدينة الطامورة واستهداف معمل النحاس في بلدة حيان شمال حلب بسوريا، وفق ما نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.



وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن قوات الجوية التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلية استهدفت موقعًا في بلدة حيان بريف حلب الشمال، ما أسفر عن مقتل نحو 17 وإصابة نحو 15 شخصا على الأقل، فضلا عن سماع انفجارات متتالية في معمل النحاس في المنطقة.

انفجارات قوية متتالية



وقال المرصد: «دوت انفجارات قوية متتالية مجهولة في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، ناجمة عن استهداف صاروخي مجهول لمعمل النحّاس، حيث تسيطر على البلدة ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، في حين هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحرائق ونقل المصابين».

وأضاف المرصد أن الانفجارات جاءت بالتوازي مع قصف بصواريخ البركان شديدة الانفجار، انطلق من ريف حلب الغربي على مواقع هيئة تحرير الشام والفصائل في كفرعمة ونوران بريف حلب الغربي.