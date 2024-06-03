بسبب غارات إسرائيلية.. استشهاد 12 فلسطينيًا بينهم 3 أطفال برفح وخان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار الغارات الإسرائيلية الوحشية المستهدفة الشعب الفلسطيني المدني الأعزل، استشهد حوالي 12 مواطنا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات صهيونية استهدفت خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجاءت آخر الأحداث في اليوم الـ241 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، اعلنت مصادر صحية استشهاد 10 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في منطقة الرميضة شرقي مدينة خان يونس.

كما استشهد مواطنان وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو خاطر في خان يونس جنوبي القطاع.

غارة إسرائيلية تستهدف مستشفى غزة الأوروبي

وأفاد مراسلوا "وفا"، إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما نقلت مصادر فلسطينية بتسجيل إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو عبيد في الحي السعودي غربي مدينة رفح، بينما استهدفت غارة مماثلة منطقة عريبة شمالي المدينة جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، استشهد 10 مواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلين بمخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

إصابة مواطنين بالاختناق بسبب قنابل الغاز السام

​​​​ ومع الساعات الأولى من اليوم أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلدة إذنا غرب الخليل.

وقال مراسل "وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت وسط البلدة وعدد من الأحياء، وشرعت بإطلاق قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

فيما كثفت قوات الاحتلال في الآونة الاخيرة عمليات الاقتحام الليلي للبلدة، وتقوم باستفزاز المواطنين وإطلاق الرصاص والغاز السام، وتعمل على عرقلة الحياة عبر الحاجز العسكري الذي تقيمه بشكل على مدخل البلدة الرئيسي، ولا تزال قوات الاحتلال تتواجد في احياء البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.