بلينكن ناقش مع غالانت وغانتس مقترح وقف إطلاق النار بغزة: على "حماس" القبول به دون تأخير

أشار المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ ماثيو ميلر، إلى أنّ "وزير الخارجيّة ​أنتوني بلينكن​ تحدّث مع وزير الدّفاع ال​إسرائيل​ي ​يوآف غالانت​، عن المقترح لتحقيق وقف كامل وشامل لإطلاق النّار في ​غزة​ كجزء من صفقة الرّهائن، وتأمين إطلاق سراح جميع الرّهائن، وزيادة المساعدات الإنسانيّة في جميع أنحاء غزة".

ولفت إلى أنّ "بلينكن أشاد باستعداد إسرائيل لإبرام اتفاق، وأكّد أنّ مسؤوليّة الموافقة عليه تقع على عاتق حركة "حماس". وشدّد على أنّ المقترح من شأنه أن يعزّز المصالح الأمنيّة لإسرائيل على المدى الطّويل، بما في ذلك من خلال تمكين إمكانيّة المزيد من التّكامل في المنطقة"، موضحًا أنّه "أكّد مجدّدًا التزام الولايات المتحدة الصّارم بأمن إسرائيل".

وأعلن ميلر أنّ "بلينكن تحدّث أيضًا مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ​بيني غانتس​، حول اقتراح تحقيق وقف كامل لإطلاق النّار في غزة كجزء من صفقة الرّهائن، الّتي من شأنها تأمين إطلاق سراح جميع الرّهائن وزيادة المساعدات الإنسانيّة في جميع أنحاء غزة"، مبيّنًا أنّ "بلينكن أثنى على إسرائيل للاقتراح، وشدّد على أنّ "حماس" يجب أن تقبل الصّفقة دون تأخير".

وذكر أنّه "أكّد مجدّدًا أنّه بالإضافة إلى لمّ شمل الرّهائن مع أحبّائهم، فإنّ الاقتراح سيعزّز المصالح الأمنيّة لإسرائيل على المدى الطّويل، بما في ذلك فتح إمكانيّة الهدوء على طول حدود إسرائيل مع لبنان، ما من شأنه أن يسمح للإسرائيليّين بالعودة إلى وطنهم".