هزة أرضية بقوة 5,9 درجات ضربت شبه جزيرة نوتو بمقاطعة إيشيكاوا وسط اليابان

ذكرت وكالة الأرصاد الجويّة اليابانيّة، أنّ هزة أرضية بقوّة 5,9 درجات على مقياس ريختر ضربت شبه جزيرة نوتو بمقاطعة إيشيكاوا وسط اليابان، الّتي سبق أن تضرّرت بشدّة من زلزال في الأوّل من كانون الثّاني الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصًا. وأشارت إلى أنّ "الهزّة أعقبتها بعد نحو 10 دقائق، هزّة ثانية أصغر بقوّة 4,8 درجات في المنطقة نفسها".
وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرًا طارئًا من وقوع توابع للزلزال في مقاطعة إيشيكاوا.
وأوضحت السّلطات اليابانيّة أنّه "لا يوجد مخاوف من تشكّل موجات تسونامي بعد الهّزة.
في السّياق، أكّدت الشّركة المشغّلة لمحطّة "كاشيوازاكي- كاريوا" للطّاقة النّوويّة في المنطقة، "أنّها علّقت عمليّاتها للتحقّق من الأضرار"، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانيّة.
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