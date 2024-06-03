المرصد السوري: 12 قتيلًا على الأقل جراء استهداف إسرائيلي لبلدة حيان بريف حلب

أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "مقتل 12 عنصرًا من القوّات الموالية لإيران من جنسيّات سوريّة وغير سوريّة، في حصيلة أوّليّة، لاستهداف جوّي إسرائيلي لموقع في بلدة حيان بريف ​حلب​ الشّمالي"، مشيرًا إلى أنّ "الاستهداف أسفر عن انفجارات متتالية في معمل النحاس بالمنطقة".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية، أنّ "عند السّاعة 00:20 بعد منتصف ليل 3/6/2024، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جوّيًّا من اتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفًا بعض المواقع في محيط حلب"، مشيرةً إلى أنّ "العدوان أدّى إلى ارتقاء عدد من الشّهداء، ووقوع بعض الخسائر المادّيّة".