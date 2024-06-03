طقس السعودية.. أمطار ورياح نشطة ودرجات حرارة تصل لـ 46

ياسر رشاد - القاهرة - رغم ارتفاع درجات الحرارة في عدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، إلا أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، حائل وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقة الجوف.

كما نبه المركز اليوم، من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح من ( 3 - 5 ) كم، والتي تستمر حتى العاشرة صباحًا.

درجات الحرارة اليوم في السعودية 3-6-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 45 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 46 والصغرى 32.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 44 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جدة العظمى 38 والصغرى 28.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 43 والصغرى 29.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 44 والصغرى 26.

درجة الحرارة في أبها العظمى 32 والصغرى 17.

درجة الحرارة في حائل العظمى 42 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 31 والصغرى 18.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 40 والصغرى 24.

درجة الحرارة في جازان العظمى 38 والصغرى 31.

درجة الحرارة في نجران العظمى 39 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 45 والصغرى 28.

درجة الحرارة في طريف العظمى 39 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 36 والصغرى 22.