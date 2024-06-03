شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: السوشيال ميديا أداة قوية لفضح جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن السوشيال ميديا لعبت دور كبير للغاية فى توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى وممارساته الوحشية التى تمت ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وكان نتاجها الاستعانة بالكثير منها كدلائل من قبل جنوب أفريقيا فى دعوتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، كما أنها أبرزت مقاطع توثق وحشية الكيان الصهيوني وكذب ادعاءاته.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ في تصريح لـ"الخليج 365" أنه لابد من استغلال تلك الأداة القوية فى التصدى للإعلام الغربي المتحيز مع الكيان الإسرائيلي وهو ما رأيناه خلال الحرب على غزة من تضامنه الكامل مع إسرائيل ومحاولة مساعدته فى نشر الأكاذيب، لذلك علينا الاستمرار فى استغلال السوشيال ميديا لفضح عدم مهنية الإعلام الغربي والممارسات الغير عادلة والغير محايدة للإعلام الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن القرارات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية تقضى بالوقف الفورى للهجوم العسكرى الإسرائيلى والحفاظ على معبر رفح مفتوحًا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التى تشتد الحاجة إليها دون عوائق، جاءت نتاجا لما تم التقدم به من مستندات موثقة تثبت تورط الاحتلال الإسرائيلي في ظل مطالبة جنوب أفريقيا للمحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب على قطاع غزة.