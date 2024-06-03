يعقوب: ادعو اللبنانيين لأخذ الحيطة والحذر في هذا الأسبوع الأخير من الشهر الثامن للحرب

أكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، أنه "خلال هذا الأسبوع الأخير من الشهر الثامن على الحرب سيكون الاصعب والاكثر سخونة"، داعيا "اللبنانيين لأخذ الحيطة والحذر وخاصة أبناء الجنوب والبقاع".
واشار الى ان "ربما سيكون الأسبوع الأخير قبل التسوية، الرهان ليس على كبح جنون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والمتطرفين، إنما على ضعف وعجز جيش الكيان المنهك".
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