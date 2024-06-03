افادت قناة "الجزيرة" عن إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى. وسمع دوي صفارات الإنذار بشكل متواصل في متات وحرفيش والكوش بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

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