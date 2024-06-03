شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الصحية أولوية فى خطة التنمية بجنوب سيناء.. اعرف المشروعات المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة تنفيذ عدد من مشروعات الخدمات الصحية بخطة التنمية للعام المالى 2024/2025 فى محافظة جنوب سياء، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير الذى تحظى به سيناء وهو ما انعكس بالموازنة العامة للدولة.

ففى قطاع الخدمات الصحية تستهدف الدولة:

. استكمال إنشاء مُجمّع الطور الطبى

-استكمال إنشاء مستشفى دهب المركزى، ومستشفي أبو رديس العام مركز أبو رديس، ومستشفى رأس سدر المركزى.

.تطوير شامل مستشفى نويبع، وتطوير وحدات الرعاية الأولية وتطوير المبنى الرئيسي لإسعاف الهيئة بالطور.

.استكمال الخدمات التكميلية للمُستشفيات العلاجية: مرافق - شبكات غازات – مولد كهرباء -مصاعد - أعمال استشارية - حماية مدنية – أعمال كهربية.

.إنشاء وتجهيز وشراء آلات ومعدات بفرع مقر الهيئة بمحافظة جنوب سيناء والوحدات والمراكز والمستشفيات.

.إنشاء مخزن مركزى للوحدات والمراكز والمستشفيات بالمحافظة.

.استكمال تطوير مستشفى سانت كاترين مركز سانت كاترين ومستشفى طابا (مركز نويبع).

.تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء (المبنى الهرمي)، تطوير (2) عمارة سكنية للعاملين بالمستشفى.