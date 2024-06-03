كيف يرى أنصار ترامب الأحكام الصادرة بحقه؟

الرياص - اسماء السيد - "إنه يوم حزين للغاية لأمريكا" هكذا علق رجل في نيويورك أمام قاعة المحكمة التي قضت بإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجميع التهم في ما يسمى بقضية "شراء الصمت"، فيما قال آخر إن "العدالة قد تحققت بالفعل، وقد جلب ترامب كل ذلك لنفسه".

وتخفي ردود الأفعال هذه تبايناً هائلاً في آراء الأمريكيين في حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين. فهناك انقسام واضح بين أولئك الذين دعموه وصوتوا له في الماضي أيضاً.

نحاول هنا إلقاء الضوء على ردود أفعال أنصار ترامب أنفسهم تجاه الحكم الذي أعلنته محكمة أمريكية بإدانته الخميس.

وقال جون ماكغيغان، أحد أنصار ترامب في نيويورك، لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس: "لقد أدانوا رجلا بريئا اليوم".

وقال مذيع البودكاست جيريمي سكوت جيبس إن الأمر كان "مهزلة للعدالة بكل ما تعنيه الكلمة".

وأضاف، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء أسوشيتد برس: "أظهر هذا للشعب الأمريكي أجمع مدى الفساد الذي وصلت إليه حكومتنا وأنظمتنا القضائية".

وأُدين ترامب بتزوير حسابات من أجل إخفاء المدفوعات التي أُرسلت لممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 مباشرة. وقالت النيابة العامة إنها كانت محاولة للاحتيال على الناخبين.

رغم ذلك، يُطعن النظام القضائي في نزاهته من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق.

وأثيرت على نطاق واسع مزاعم بأن التلاعب والفساد أثر على حكم الإدانة، وهو الأمر الذي تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أنصار ترامب المتشددين بكثير من المبالغة وسط ظهور آلاف المنشورات التي تتحدث عن "الحرب الأهلية".

وقال ستو بيترس، مذيع البودكاست اليميني المتشدد، لمئات الآلاف من متابعيه على قناة تلغرام: "نظامنا القضائي استخدم كسلاح، ولم يعد لدينا أي خيار سوى أن نتعامل مع الأمور بأيدينا".

كما استخدم رمزاً تعبيرياً للسيوف المتقاطعة لتوضيح وجهة نظره، ورد أتباعه بالحديث عن حرق المحاكم وأعمال الشغب.

لكن كثيرين، بمن في ذلك العديد من معارضي ترامب، سارعوا إلى انتقاد مثل هذه المشاعر على الإنترنت.

فبالنسبة للبعض، لن تزيدهم إدانة ترامب إلا إصراراً على المزيد من دعمه.

وقال مايكل بيرز رويز، 47 سنة: "سأصوت له مئة مرة. إنه الشخص الوحيد الذي يستطيع دفع البلاد إلى الأمام".

لكن في نفس الوقت، غيرت تلك الإدانة منظور البعض الآخر إلى ترامب.

وقال الجمهوري جيم سوليفان، 54 سنة، لبي بي سي إنه رغم شعوره بأن القاضي كان متحيزا ضد ترامب في المحاكمة، فإن الحكم سيجعل من الصعب عليه دعم الرئيس السابق مرة أخرى.

وأضاف: "لا توجد طريقة يمكنني من خلالها دعم مجرم مدان كرئيس. سيتعين عليه الاستئناف والفوز حتى يتغير ذلك".

ويعتقد أن هذه الإدانة من المرجح أن تكون في صالح ترامب وهو يسعى لإعادة انتخابه.

وردد النائب الجمهوري عن ولاية ميشيغان مات مادوك هذا الرأي قائلا: "أعتقد بصدق أن هذا أمر جيد للرئيس ترامب".

وقال لوكالة أسوشيتد برس: "أعتقد أن الناخبين السود والناخبين من أصل إسباني، أعتقد أن هذا شيء سيشجع الكثير من الناس على دعم الرئيس ترامب".