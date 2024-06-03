باقري كني وصل الى بيروت في زيارة رسمية

وصل صباح اليوم إلى مبنى الطيران العام في مطار بيروت الدولي وزير الشؤون الخارجية الإيرانية بالانابة علي باقري كني في زيارته الاولى الى لبنان حيث سيجري لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.

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