"حزب الله": استهداف آلية عسكرية ‏للعدو في جبل عداثر وتدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وبعد تعقّب ‌‏ومراقبة لقوّات العدو الإسرائيلي في جبل عداثر، وعند رصد لآليّة عسكريّة فيه، استهدفها مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة صباح اليوم الإثنين 2024-06-03، بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابةً ‌‏مباشرةً؛ ممّا أدّى إلى تدميرها واشتعال النّيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح".

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