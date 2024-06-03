الخارجية الروسية: الغرب يسلك مسار التصعيد وروسيا ستتخذ كل الإجراءات لمنع التهديدات ضدها

اشارت وزارة الخارجية الروسية، الى ان "الغرب يسلك مسار التصعيد وروسيا ستتخذ كل الإجراءات لمنع التهديدات ضدها".

وفي وقت سابق، لفت وزير الخارجية سيرغي لافروف الى أن موسكو قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا.

واكد لافروف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تنفيذ الأميركيين لخطط نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى لن يمر دون رد فعل من قبلنا، وعلى وجه الخصوص في هذه الحالة، يعد رفض القيود الذاتية الأحادية الجانب التي فرضتها روسيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى أمرًا لا مفر منه".