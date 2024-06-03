عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستعمرين اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس بحماية الشرطة الإسرائيلية. وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا" بأن "المستعمرين اقتحموا الأقصى ضمن مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته". وشددت الشرطة الاسرائيلية من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى. يذكر أن 4277 مستعمرًا و6179 تحت مسمى "سياحة" اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر أيار الماضي.

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