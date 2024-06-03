ماليزيا تؤكد دعمها الكامل للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت ماليزيا دعمها الثابت لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مرحبة بأي اقتراح يسعى لإنهاء الصراع في المنطقة، بما في ذلك الاقتراح المكون من ثلاث مراحل الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، مؤخرًا.

وقال وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين - في كلمته خلال الجلسة السابعة لحوار شانغريلا، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما"، اليوم الاثنين - إن "ماليزيا تقف على موقفها الثابت بأنه يجب منح الشعب الفلسطيني الحق الكامل في تحديد مصيره الذاتي واستقلال الدولة وسيادتها، فضلا عن حقه في حرية التنقل".

وأضاف وزير الدفاع الماليزي أنه "تماشيا مع الالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجماتها العسكرية وغيرها من العمليات في رفح".

واقترح الوزير الماليزي أن يقوم "حوار شانغريلا" - وهو قمة الدفاع الرئيسة في آسيا التي تستضيفها سنغافورة منذ عام 2002 - بدعوة الممثلين من فلسطين للمشاركة في الحوار.

سوريا: سقوط قتلى جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطًا بمحيط حلب

أعلن مصدر عسكري سوري سقوط عدد من القتلى، جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطًا في محيط مدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانًا جويًا من اتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفًا بعض المواقع في محيط حلب، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى ووقوع بعض الخسائر المادية.

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل و 2 من القدس المحتلة

تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي عشرات من المواطنين الفلسطينيين من مختلف المدن الفلسطينية، واليوم الاثنين الموافق 3 يونيو شهدت محافظة الخليل اعتقال قوات الاحتلال لـ 10 مواطنين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا وواد الشاجنة جنوب الخليل واعتقلت كلا من: “محمد معتز أبو سنينة، وإبراهيم عبد الهادي الشرحة، ولؤي باسل شديد، وأسامة وليد البستنجي، ومؤيد أحمد المسالمة، ومؤيد خليل المسالمة، وأحمد جمال يوسف عمرو، ومحمد يوسف حماد المسالمة”.

وأضافت المصادر الفلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في مدينة الخليل واعتقلت: "أسامة حسن نصري الأطرش"، فيما اعتقلت الطالب “مالك سامي الجندي”، على حاجز عسكري في مدينة نابلس أثناء توجهه إلى الجامعة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شابين من قريتي الجيب والجديرة شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد درويش من بلدة الجديرة شمال غرب القدس، بعد مداهمة منزله.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح حسني صالح أبو دية من بلدة الجيب بعد مداهمة منزل ذويه، علما أنه أصيب برصاص الاحتلال قبل عدة أشهر.