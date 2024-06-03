المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 3500 طفل معرضون للموت بسبب نقص الغذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الاثنين، أن أكثر من 3500 طفل في قطاع غزة باتوا معرضون لخطر الموت بسبب سياسات التجويع ومنع المساعدات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له، إن الأطفال داخل قطاع غزة يحتاجون إلى معالجة جذرية للأزمات التي يعرضهم لها الاحتلال بشكل ممنهج.

وصرح المكتب الإعلامي، أن 15 ألف و438 طفلًا استشهدوا منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي، إضافة إلى عشرات الآلاف من الإصابات خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المكتب، أن 17 ألف طفلًا فقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب الغارات المتواصلة على جميع أنحاء القطاع.

وطالب المكتب، "كل المحاكم الدولية إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يستهدفون الأطفال بشكل ممنهج ومقصود".