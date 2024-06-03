زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ)

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين منطقة نوتو ، بمحافظة إيشيكاوا، بوسط اليابان.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية ( تسونامي) ، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ولم ترد على الفور تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار.

ووقع الزلزال الساعة السادسة وإحدى وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، على عمق 10 كيلومترات، وبلغ المستوى الخامس في مقياس رصد شدة النشاط الزلزالي الياباني من بين سبعة مستويات في مدينتي واجيما وسوزو.

وقد انهارت خمسة منازل في واجيما، التي كانت إحدى أكثر المدن تضررا من الزلزال الذي ضرب المنطقة في أول يوم من العام الجديد، وبلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما قالته حكومة محافظة إيشيكاوا.

وقالت الوكالة إن أحدث نشاط زلزالي مرتبط بالزلزال الذي وقع بداية العام، كما حذرت من إمكانية حدوث زلزال ذات شدة زلزالية أعلى من المستوى الخامس لمدةأسبوع.

وقالت شركتا هوكوريكو إليكتريك باور وطوكيو إليكتريك باور إنه لم يتم رصد أي تطورات غير عادية في محطة شيكا النووية في محافظة إيشيكاوا.