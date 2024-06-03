القناة الـ14 الإسرائيلية: صفقة تبادل الأسرى ستتوقف بعد المرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن تقديرات المحيطين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشير إلى أن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ستتوقف بعد المرحلة الأولى ولن يتم استكمالها.

وأضافت القناة العبرية، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لن يغادروا الحكومة لأن لديهم معلومات بذلك.

وأفادت القناة، أن الجيش الإسرائيلي في ذات الوقت يدعم مخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة في قطاع غزة.

وتقدم بايدن، بمقترح لإتمام صفقة تبادل الأسرى، الجمعة الماضية، وتستمر المرحلة الأولى من تلك الصفقة لمدة 6 أسابيع ويتم التفاوض حولها على وقف كامل لإطلاق النار.

من جانبهم عارض بن جفير وسموتريتش، المقترح، قائلين إنه يعني تخلي إٍسرائيل عن تحقيق أهداف الحرب المعلنة وتدمير حركة حماس.

