شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: التحالف الوطنى نموذج ناجح للعمل التنموى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بالجهود المبذولة من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، سواء التي بذلها في مختلف المحافظات المصرية بشكلٍ عام، أو الجهود الواسعة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكلٍ خاص، لمواجهة أعباء الحرب الوحشية التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار فوقي فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن إسرائيل مارست ولا تزال تمارس سياسة التجويع من خلال محاصرة قطاع غزة من كل الجبهات، في الوقت الذي تتصدى فيه الدولة المصرية بكل الطرق الممكنة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكلٍ سلسل.

وتابع :" لاحظنا تصدر التحالف الوطني للعمل الأهلي المشهد، وبذل جهود واسعة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات التنموية والإغاثية".

وذكر رئيس مصر السلام أن التحالف الوطني نموذج ناجح للعمل التنموي في جميع أنحاء مصر لدعم الفئات الأشد احتياجًا، وأثبت كذلك كفاءة في التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة، ليتجاوز نشاطه المستوى المحلي، ويفرض نفسه كأحد أهم الجهات المسؤولة عن توفير المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.