باقري كني: العلاقات الوثيقة بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للإستقرار في المنطقة

أشار وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري كني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، الى ان "هناك تعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان وايران لطالما تسعى إلى تحقيق الامن والاستقرار في لبنان وتعزيز التقدم والرفاهية للشعب اللبناني"، لافتا الى انه "تطرقنا في مناقشاتنا للأحداث في غزة ورفح ويجب على دول المنطقة تبني حركة مشتركة بهدف التصدي للعدوان الاسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني".
واكد باقري ان "العلاقات الوثيقة بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للإستقرار في المنطقة"، مشيرا الى انه "اتفقنا على مبادرة لعقدة اجتماع طارئ للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ خطوة جماعية تهدف إلى وقف العدوان الاسرائيلي على القطاع".
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