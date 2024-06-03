بوحبيب التقى باقري: استمرار الحرب على غزة والجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين تقوض فرص السلام بالمنطقة

اكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري كني، ان "هناك تطابق في وجهات النظر بشأن المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب على غزة".
وشدد بوحبيب على ان "استمرار الحرب على غزة والجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين تقوض فرص السلام في المنطقة"، لافتا الى انه "تداولنا في الوضع جنوباً وشرحت لمعاليه الحلول المستدامة التي تُعيد الامن في البلاد والوزير الايراني شدد حرص بلاده على عودة الاستقرار في لبنان".
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