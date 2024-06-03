أيوب: طرح الانتخابات الرئاسية مباشرةً من الشعب هو حرف للأنظار عن تعطيل الممانعة المتعمَد

لفتت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ​غادة أيوب​، إلى أنّ "مَن يطرح مسألة ​الانتخابات الرئاسية​ مباشرةً من الشّعب، يريد أن يحرف الأنظار عن التّعطيل المتعمّد والمكشوف الّذي يمارسه فريق الممانعة"، مشدّدةً على أنّ "هذا الطّرح يحتاج إلى تعديل دستوري، ممّا يفتح الباب أمام نقاش يبدأ ولا ينتهي، في ظلّ دستور لم يطبَّق بشقّه السّيادي الأساسي".

وأشارت في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "فتح هذا الباب يترافق مع طروحات عدّة في هذا المجالـ من التّأهيل المسيحي والتّصويت الوطني، إلى الدّيمقراطيّة العدديّة، إلى نقاشات أخرى لا تنتهي". ورأت أنّ "الحديث عن وجود استعصاء رئاسي غير صحيح"، معتبرةً أنّ "هذا الاستعصاء مفتعَل، وهو نتيجة عدم تطبيق ​الدستور​".