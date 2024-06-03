الخير: لا نؤيد أي طرح من شأنه القفز على الطائف لخلق أعراف جديدة بالاستحقاقات الوطنية

أكّد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب ​أحمد الخير​، "التمسّك بـ"دستور الطّائف" الّذي حدّد آليّات لانتخاب رئيس الجمهوريّة"، مشيرًا إلى "أنّنا لا نؤيّد بالطّبع أيّ طرح من شأنه القفز على "دستور الطّائف"، لخلق أعراف جديدة في الاستحقاقات الوطنيّة".

وأوضح في حديث صحافي، "أنّنا لذا قدّمنا كتكتّل مبادرةً لبنانيّةً للحّل، تحت سقف دستور الطّائف، تبدأ بالتّشاور لفترة محدّدة، ومن ثمّ جلسات مفتوحة لانتخاب الرّئيس"، لافتًا إلى "أنّنا اليوم أمام استحقاق انتخاب رئيس جمهوريّة لكلّ اللّبنانيّين، وليس انتخاب رئيس جمهوريّة للمسيحيّين فقط".

وشدّد الخير على أنّ "الأجدر بالجميع اليوم العودة إلى دستور الطّائف ونصّه وروحيّته، بدل التلهّي بطروحات غير واقعيّة، والاقتناع بأنّه في ظلّ الاستعصاء الحاصل بفعل التّوازنات النّيابيّة، لا حلّ إلّا بالحوار والتّشاور".