الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، صافيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الساحلية والجبلية، وتبقى مرتفعة في المناطق الداخلية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، يتكون ضباب محلي ويتوقع تشكل طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء".

واشارت الى أن "الحال العامة يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اليوم الاثنين، مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، صاف إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات في الداخل، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل تزيد الشعور بالحر. يتكون ضباب محلي مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الساحلية والجبلية، وتبقى مرتفعة في المناطق الداخلية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. يتكون ضباب محلي ويتوقع تشكل طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء".

واضافت ان "طقس الأربعاء صاف إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار بخاصة بعد الظهر"، مشيرا الى ان "طقس الخميس صاف إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع في الداخل، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار".