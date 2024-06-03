حاطوم: التحرير كان نتيجة تلاحم الجيش والشعب والمقاومة والبلد سيبقى محصنا بفضل هذه المعادلة

اشار عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" طلال حاطوم، الى ان "مدرسة الامام الصدر اول من نثرت بذور المقاومة في مساحات انفسنا وعقولنا وعلمتنا ان العدو الاسرائيلي والحرمان وجھان لعملة واحدة ولعل الحرمان كان في كثير من الاحيان اشد فتكا، ولكن كما كانت هذه الحركة تقاوم العدو الخارجي استطاع حامل الأمانة رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يقاوم الحرمان وان يعمل لاجل الانسان كما اراد الامام المؤسس السيد موسى الصدر".

واعتبر حاطوم في احتفال جماھيري احيته حركة طامل"، في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، ان "لبنان اليوم بحاجة الى وحدة وتلاقي لمواجهة العدو الاسرائيلي ومواجهة الازمات الداخلية المتمثلة اولا بالشغور الرئاسي، فلا بد من الحوار الذي طالما دعا اليه بري من اجل الإتفاق على الرئيس العتيد ليصار بعدها الى تفعيل العمل المؤسساتي والنهوض بالبلاد".

وأكد ان "الحرب مع العدو الاسرائيلي لن تتوقف طالما الحرب قائمة في غزة"، معتبرا أن "ما نخوضه اليوم هو من اجل لبنان، ولا يظن احد ان اسرائيل يمكن ان تفهم بالخضوع، فهي لا تعرف الا لغة القوة، وبات واضحا انها اوهن من بيت العنكبوت وباجرامها لن تستطيع الأنتصار فالمقاومة اليوم هي من تفرض المعادلات".

وشدد حاطوم في هذا السياق، على ان "التحرير كان نتيجة تلاحم الجيش والشعب والمقاومة واليوم هذا البلد سيبقى محصنا بفضل هذه المعادلة الذهبية"، مؤكدا "ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه اهلنا الذين خسروا بيوتهم وممتلكاتهم نتيجة الحرب الدائرة، وهذه ليست منة وانما واجب الدولة ومؤسساتها ان تكون في خدمة كل مواطن يتضرر من الحرب".